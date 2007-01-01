اليونايتد لن يسمح لبوجبا الرحيل لريال مدريد في يناير

وكالات / سما /

تتمسك إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بلاعبها الفرنسي بول بوجبا، رافضةً أي مُقترحات برحيله في يناير لينضم لفريق ريال مدريد الإسباني.

وأكد تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية على أن إدارة المانيو ستقف أمام أي محاولة من بوجبا لشد الرحال إلى عاصمة الإسبان للانضمام للميرنجي، ويغيب اللاعب الفرنسي عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل في مباراة أرسنال خلال سبتمبر الماضي.

وأبدى مُدرب الشياطين الحُمر رغبته في أن يكون لاعبه بطل العالم مع الديوك الفرنسية جاهزاً خلال الفترة المقبلة، وقال :”بول لاعب رائع، ونحن نُريد أن نراه يؤدي معنا أفضل أداء في مانشستر يونايتد، نحن نحتاج أن نراه في الحالة البدنية الأمثل”.

و ارتبط اسم بوجبا الذي سبق له تمثيل نادي يوفنتوس الإيطالي بخطوات انتقال محتملة لعملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد و برشلونة، وشدد تقرير الصحيفة الإنجليزية على أن مصادرها في قلعة أولد ترافورد أكدوا لها أن بوجبا لن يُباع.