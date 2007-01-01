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عريقات يطلع وفدا اميركيا على انتهاكات الاحتلال

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفدا من التقدميين الأميركيين، على انتهاكات سلطة الاحتلال (اسرائيل) للقانون الدولي والشرعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بفرض الحقائق الاحتلالية الاستيطانية الاستعمارية بالقدس الشرقية المحتلة وما حولها والخليل والأغوار وغيرها من الأراضي المحتلة.

وأكد عريقات للوفد الذي ضم أكثر من 20 شخصية اكاديمية وتشريعية وقيادات مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية كبيرة من عدد من الولايات وخاصة الغربية، أن الشعب الفلسطيني، يواصل صموده وبقاءه ونضاله من أجل حريته واستقلاله، عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل على حدود 1967.

وتحدث عن الاعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي وهدم البيوت والإهمال الطبي وإساءة معاملة الاسرى والحصار والإغلاق وخاصة لقطاع غزة.

وأكد عريقات أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز، داعيا جميع دول العالم وقوى الديمقراطية إلى إلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة هذه الانتخابات من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع عام1995بهذا الشأن.

 
#صائب عريقات

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