ماندلبليت سيقدم رأيًا قانونيًا بشأن تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة كان العبرية، اليوم الأربعاء، أن أفيحاي ماندلبليت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، سيصدر رأيًا قانونيًا في إمكانية تفويض بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود الحالي، برئاسة الحكومة مجددًا في حال بقي في منصبه وفاز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة في آذار/ مارس المقبل.

ووفقًا للإذاعة، فإن هذا الرأي القانوني سيقدّم بطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية، بعد أن كان امتنع ماندلبليت عن تقديمه مسبقًا في هذه المرحلة بانتظار تطورات ما ستؤول إليه الاتهامات الموجهة لنتنياهو، وبدء محاكمته، وإدانته من عدمه.

وأمهلت المحكمة، ماندلبليت، أسبوعًا لتقديم رأيه، لاستخدامه في الرد على الالتماسات المقدمة من قبل عدة جهات تطالب بوجود رأي قانوني يحرم نتنياهو من تشكيل أي حكومة جديدة في ظل الاتهامات الموجهة إليه.

كما طلبت المحكمة، من ماندلبليت رأيًا قانونيًا حول إذا كان باستطاعة المحكمة اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.

وكان ماندلبليت قال سابقًا إن نتنياهو يمكنه الاستمرار في منصبه الحالي، طالما لم يتم إدانته من قبل القضاء. مشيرًا إلى ضرورة استقالته من المناصب الوزارية الأخرى والبقاء في رئاسة الحكومة الانتقالية، وهو ما دفع نتنياهو للإعلان عن نيته التخلي عن تلك الوزارات بداية الشهر المقبل.