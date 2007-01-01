قادة الشاباك يلتقون حاخامات المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أنّ اجتماعًا عقد يوم الأحد الماضي بين كبار المسؤولين في جهاز "الشاباك"، مع كبار الحاخامات ورجال الدين والمدرسين في المدارس الدينية بمستوطنات الضفة، لبحث قضية ارتفاع الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة العبرية فإن المجتمعين أكدوا على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة المتفشية بكل طريقة ممكنة. معربين عن قلقهم إزاء زيادة "جرائم الكراهية" والخوف الشديد من أن هذه الأحداث ستؤدي في النهاية إلى تصعيد على الأرض.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع إنه تم البحث في الطرق التي يجب اتباعها من أجل إعادة تأهيل المستوطنين قبل فوات الأوان، والعمل على تجنيدهم في الجيش.

وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لوجود ارتفاع حاد في الهجمات ضد الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي بالضفة من قبل المستوطنين هذا العام.