تقرير: ليبرمان اقترح على شاكيد الانضمام لحزبه

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، اقترح على إيليت شاكيد زعيمة حزب اليمين الجديد، أن تنضم لحزبه وتصبح الشخصية الثانية في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وبحسب موقع تايم إسرائيل، فإن ليبرمان أكد لشاكيد أنه لن يتردد في الانضمام إلى الحكومة اليمينية عقب الانتخابات المقبلة، وأنه مستعد لمنحها أي دور تريده في الحكومة من خلال حصة حزبه.

وأكدت شاكيد في حديث للموقع، تلك الأنباء، ولكنها قالت إنها لا تزال حاليًا في حزب اليمين الجديد. بينما قالت مصادر من حزب ليبرمان إن هذا الخيار ما يزال موجودًا والأبواب مفتوحة لشاكيد.

ويأتي ذلك في وقت اتهم فيه رافي بيرتس زعيم حزب البيت اليهودي، شاكيد بأنها تحاول العودة للحزب وإجراء انتخابات تمهيدية من أجل أن تحل محله، متهمًا إياها إلى جانب بتسلئيل سموتيريتش بالعمل ضده ومحاولة إيذائه، وإيذاء "الصهيونية الدينية".

ووعلّقت شاكيد على ذلك، بالقول إنه يجب ألا يخشى أي زعيم سياسي من الانتخابات التمهيدية، وأن حزبه يتطلب إجراء انتخابات ويجب أن يقدم إجابات عن سبب رفضه لذلك.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أمس، أن شاكيد تدرس الانفصال عن نفتالي بينيت من حزب اليمين الجديد، وقد تكون وجهتها الليكود، أو العودة للبيت اليهودي.