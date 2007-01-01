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صحيفة بريطانية تزعم : حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية تزعم : حماس في تركيا خططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل


غزة / سما /

 ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل نقلت تحذيرات أمنية لتركيا من أن حماس خططت لهجمات ستشنها انطلاقًا من أراضيها.

وزعمت صحيفة التليغراف أن تركيا تسمح لكبار نشطاء حماس بالعمل على أراضيها والتخطيط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

حسب ما جاء في تحقيق صحفي أجرته الصحيفة " فإن الدولة التركية تسمح لحماس بالتخطيط لعمليات ضد إسرائيل، خاصة في القدس والضفة الغربية، ومن بين تلك العمليات التي خططتها حماس في تركيا العام 2018 الماضي، هي اغتيال رئيس بلدية القدس آنذاك، وعضو الكنيست الحالي من حزب "الليكود" الحاكم نير بركات.

وتبيّن من محاضر التحقيق مع عناصر حماس الذين اعتقلوا في إسرائيل، ووصلت إلى الصحيفة، تبين أن حماس تستخدم إسطنبول كمقر للعمليات، يتم من خلاله إرسال التعليمات إلى نشطاء الحركة في الضفة الغربية والقدس.
وجاء في التقرير أن أجهزة الاستخبارات التركية، تحافظ على اتصال وثيق ومستمر مع حماس. وشكّل اجتماع إردوغان مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي، تعبيراً عن العلاقة الوثيقة والعنان الذي تُطلقه إدارة أردوغان للحركة.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن حماس عرضت 20 ألف دولار، لعائلة يوافق أحد أبنائها على أن يكون انتحاريًا. وقال التحقيق الصحفي، إن جميع مسؤولي مقرات حماس في اسطنبول، يُعتبرون الأقوى في الحركة. وتنتمي حماس إيديولوجيا، كما حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، الذي يتزعّمه إردوغان، إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
رفض مصدر دبلوماسي في تركيا نتائج التحقيق ، مضيفا أن بلاده لم تسمح لحماس بالتخطيط لشن هجمات على إسرائيل على أراضيها.

فيما قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس إن هذه مزاعم لا أساس لها من الصحة وتهدف للإضرار بعلاقة حماس مع تركيا، وأن حركته لا تنفذ أي عمليات إلا من داخل الأراضي المحتلة.

وتشير الصحيفة البريطانية، إلى قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات خارجية، لكنها تخشى كشف الفريق على يد المخابرات التركية كما جرى في عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد فريق سعودي.

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