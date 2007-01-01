الاحتلال يصيب مواطنين ويعتقل 13 آخرين بينهم طفل في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت ثلاثة عشر آخرين، بينهم طفل، من الضفة.

ففي بيت لحم، أصيب مواطنان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت قوات الاحتلال اثنين آخرين، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود النار ما أدى الى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نُقلا الى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من المخيم يوسف عزات أبو دية (21 عاما)، ويوسف محمد صدوق (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي والديهما وفتشتهما .

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة مواطنين من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المقدسيين في حي الشهيد عبيد بالبلدة وفتشتها واعتقلت كلا من: محمد مروان عبيد، وفيصل لؤي عبيد، وعلي سفيان عبيد، ويونس سفيان عبيد، ووسيم يونس عبيد.

كما سلمت ذوي الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، بلاغين للتحقيق معهما.

وفي سلوان، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده بسام وأشقاءه، يوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسيد فراس أبو لبدة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلا من قرية مزارع النوباني شمال رام الله.

وأفاد والده ، أن قوات الاحتلال اعتدت على نجله ليث نوباني (15 عاما) بالضرب أثناء اعتقاله، ونقلته إلى معتقل "عوفر" الاحتلالي قرب بلدة بيتونيا غربا.