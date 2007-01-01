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الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص المعدني ويعتقل اثنين آخرين من مخيم الدهيشة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم/ سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، واعتقلت إثنين آخرين، خلال اقتحامها مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود النار ما أدى الى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نقلا الى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت من المخيم يوسف عزات أبو دية (21 عاما)، ويوسف محمد صدوق (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي والديهما وفتشتهما.

#الاحتلال #الدهيشة

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