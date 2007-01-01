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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من العيسوية وسلوان في القدس

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، تسعة مواطنين من بلدتي العيسوية وسلوان في القدس المحتلة، واستدعت اثنين آخرين للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المقدسيين في حي الشهيد عبيد بالبلدة وفتشتها واعتقلت كلا من: محمد مروان عبيد، وفيصل لؤي عبيد، وعلي سفيان عبيد، ويونس سفيان عبيد، ووسيم يونس عبيد.

كما سلمت ذوي الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، بلاغين للتحقيق معهما.

وفي سلوان، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده بسام واشقاءه، يوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.

#الاحتلال

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