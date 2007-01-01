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وفاة مواطنة بحادث سير في ضواحي القدس

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطنة بحادث سير في ضواحي القدس


القدس المحتلة / سما /

أعلنت الاطباء في مستشفى بمدينة رام الله اليوم عن وفاة مواطنة جراء حادث سير وقع عصر يوم امس في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بان المواطنة نعيمة حسن حمدان عبيدات 72 عاما توفيت نتيجة حادث سير دهس اثناء عبورها الشارع العام وسط بلدة العيزرية ادخلت على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف ، ان المواطنة أصيبت بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها إلى المشفى بمدينة رام الله، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها مساء اليوم.

وأكد ارزيقات، انه تم اخذ الاجراءات القانونية بحق السائق وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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