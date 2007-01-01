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اعتقالات و مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة فجرا

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات و مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة فجرا


رام الله / سما /

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، أحياء من مدينة نابلس ومخيم بلاطة وسط تحليق لطائرة عمودية في سماء المنطقة.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت شارع 15 وشارع تل بنابلس، وشارع المدرس وشارع القدس بمخيم بلاطة، فيما رصد صوت قنابل صوت بكثافة، إضافة لتواجد قوات خاصة وحدة اليمام الخاصة بالاقتحامات في شارع القدس، وداهمت قوة للاحتلال بلدة جماعين في القضاء وأجرت عمليات تفتيش فيها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أُسيد أبو لبدة من منزله في مدينة قلقيلية، فيما شهدت حارة كفر سابا مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة دورا جنوب غرب الخليل. كما جرى اقتحام مخيم الدهيشة ببيت لحم واعتقال كل من يوسف عزات ويوسف صدوق.

كما اندلعت مواجهاتٍ بين شبّان وقوات الاحتلال في بلدتيْ بيت قاد ودير أبو ضعيف شرق جنين.

وجرى اعتقال خمسة شبان من العيساوية وهم محمد مروان عبيد وعلي سفيان عبيد ويونس سفيان عبيد وفيصل لؤي عبيد ووسيم نايف عبيد.

يتبع..

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