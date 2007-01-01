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تقرير اسرائيلي: حكومة نتنياهو أنفقت أكثر من 1.2 مليار شيكل على الاستيطان بالضفة سنويا

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير اسرائيلي: حكومة نتنياهو أنفقت أكثر من 1.2 مليار شيكل على الاستيطان بالضفة سنويا


القدس المحتلة / سما /

 أظهرت بيانات كشف عنها موقع مجلة "ذي ماركر" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية انفقت خلال الربع الأول من العام 2019 الجاري، 390 مليون شيكل في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما تجاوز ما كانت تنفقه سنويا خلال رئاسة نتنياهو للحكوم 1.2 مليار شيكل سنويا.

وبحسب تلك البيانات، المسجلة رسميًا لدى دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، فقد تم في عهد بنيامين نتنياهو، استثمار أموال طائلة في تلك المستوطنات.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ يفوق الكثير من الأموال التي كانت تعلن الحكومة عن استثمارها في المستوطنات خلال العقد الأخير.

وتزامن نشر التقرير، مع تقرير آخر لحركة "السلام الآن" الاسرائيلية اليسارية أشارت فيه إلى أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما بين أعوام 2011 وحتى 2016 ما يصل إلى 1.2 مليار شيكل سنويًا، وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2018، وبلغ إجمال نحو 1.4 مليار شيكل انفقت على المستوطنات.

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