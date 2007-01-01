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العمادي ونائبه يصلان غرة

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 06:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي ونائبه يصلان غرة


غزة/سما/

وصل، مساء امس الأحد، نائب السفير القطري خالد الحردان إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز، لمتابعة ملف المنحة القطرية، فيما وصل لاحقًا السفير القطري محمد العمادي

وسمح الاحتلال "الإسرائيلي" بدخول المنحة القطرية وهي عبارة 24 سيارة للدفاع المدني تبرعت بها دولة قطر لقطاع غزة.

وقال الاعلام العبري، إن 24 سيارة للدفاع المدني والإطفاء تبرعت بها قطر بعد موافقة "إسرائيل" تدخل معبر كيرم شالوم في طريقها إلى قطاع غزة، بعد دخولها من الأردن من خلال معبر جسر اللنبي.

على الصعيد ذاته، قالت مصادر من اللجنة الحكومية المكلفة بالإشراف والمتابعة مع اللجنة القطرية بغزة، إن السفير محمد العمادي سيعلن خلال زيارته لغزة عن تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020.

ووفق المصادر، فإن اللجنة الحكومية جهزت كشوفات بأسماء جديدة مطلع عام 2020، مشيرة إلى أن اللجنة القطرية أرسلت أسماء المستفيدين الجدد للفحص الأمني لدى الاحتلال "الإسرائيلي".

وتوقعت وسائل اعلامية، أن يصل وفد قطري برئاسة السفير محمد العمادي إلى غزة، يوم الثلاثاء المقبل عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وتأتي زيارة الوفد القطري لمتابعة مشاريع اللجنة القطرية في قطاع غزة، وصرف المنحة القطرية الـ100 دولار للمستفيدين من الأسر الفقيرة.

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