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ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية بـ 76 مليون يورو

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تدعم مشاريع فلسطينية بـ 76 مليون يورو


رام الله / سما /

قدمت ألمانيا اليوم الثلاثاء دعما ماليا لصالح مشاريع فلسطينية حيوية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 76 مليون يورو.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات خاصة بالدعم الألماني في مكتب رئيس وزرائها محمد اشتية في مدينة رام الله بحضور مسؤولين عن الجانبين.

وقال اشتية إن الدعم الألماني سيتيح تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة وللحكم المحلي.

وذكر أن الاتفاقيات تشمل كذلك دعم القطاع الخاص وضمانات القروض، وقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس.

وشكر اشتية ألمانيا على هذا الدعم السخي والمهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، ولما تقدمه برلين كذلك في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال".

بدوره قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس: "نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات".

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