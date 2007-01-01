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تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يوصي بدعم مدينتي القدس والخليل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يوصي بدعم مدينتي القدس والخليل


تونس /سما/

أوصى المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس، بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم والمناصرة لجهود دولة فلسطين الموجهة لتعزيز صمود أهالي مدينتي القدس والخليل في التصدي لحملات وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم-الإيسسكو، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التونسية، بمشاركة وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إلى تقديم الدعم للمشهد الثقافي في المدينتين، منددا بمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويد مدينة القدس الشريف، وتراثها الثقافي والحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، وبما تقوم به من تزوير للحقائق التاريخية والجغرافية.

وأدان المؤتمر الانتهاكات المتكررة ومشاريع الاحتلال الاستيطانية لتغيير معالم مدينة الخليل في خرق لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والأعمال الإرهابية التي تستهدف تدمير أو نهب أو تشويه أو طمس معالم التراث الثقافي والحضاري في عدد من الدول الأعضاء، وضرورة التضامن معها وتقديم الدعم اللازم لها.

وكلف المؤتمر، الإيسسكو بوضع خطة لإنشاء مركز للتراث في العالم الإسلامي يكون من مهامه توثيق التراث الثقافي والطبيعي بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتوفير التدريب اللازم للأطر العاملة في مجالات التراث.

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