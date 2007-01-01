  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال: اصابة فلسطيني جراء استهدافه من طائرة اسرائيلية على حدود غزة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اصابة فلسطيني جراء استهدافه من طائرة اسرائيلية على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، باصابة مواطن فلسطيني، جراء استهدافه من قبل إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن استطلاعات الجيش رصدت قبل قليل "فلسطينيا مسلحا" يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، موضحا: أن طائرة عسكرية قامت بإطلاق نار باتجاهه، ورُصدت إصابته.

فيما ذكرت القناة 13 العبرية: انه تقدم فلسطيني مسلح بـ كلاشينكوف نحو السياج الأمني جنوب قطاع غزة، تم رصده والطائرات أقلعت إلى المنطقة وأطلقت نحوه صاروخاً، المسلح قتل على ما يبدو، ولا خسائر في صفوف قوات الجيش.

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت عن اصابة فلسطيني "مسلح" برصاص جيش الاحتلال، بزعم تسلله من جنوب القطاع باتجاه الداخل المحتل.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

"إنجاز أمني مهم وإحباط مخطط خطير".. هذا ما سيكشفه "القسام" اليوم

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي

العمادي في طريقه لغزة.. صور.. 24 سيارة للدفاع المدني تدخل قطاع غزة

صور : “الشهيد جدعون ساعر”

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

الأخبار الرئيسية

"ليس لغزة حل".. صحيفة عبرية: التحسن الاقتصادي سيفشل في تحقيق هدوء بعيد المدى بغزة

وفد أمريكي يصل غزة متجهاً للمستشفى الميداني شمال القطاع

الرئيس: يريدون إقامة "كيان غزة" لا ندري ما هو...والانتخابات يجب أن تجري بالقدس وغزة والضفة

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين