الاحتلال: اصابة فلسطيني جراء استهدافه من طائرة اسرائيلية على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، باصابة مواطن فلسطيني، جراء استهدافه من قبل إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن استطلاعات الجيش رصدت قبل قليل "فلسطينيا مسلحا" يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، موضحا: أن طائرة عسكرية قامت بإطلاق نار باتجاهه، ورُصدت إصابته.

فيما ذكرت القناة 13 العبرية: انه تقدم فلسطيني مسلح بـ كلاشينكوف نحو السياج الأمني جنوب قطاع غزة، تم رصده والطائرات أقلعت إلى المنطقة وأطلقت نحوه صاروخاً، المسلح قتل على ما يبدو، ولا خسائر في صفوف قوات الجيش.

وكانت مصادر عبرية قد تحدثت عن اصابة فلسطيني "مسلح" برصاص جيش الاحتلال، بزعم تسلله من جنوب القطاع باتجاه الداخل المحتل.