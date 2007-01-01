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الازمة تصل السلك القضائي.. مندلبليت يعارض تعيين غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الازمة تصل السلك القضائي.. مندلبليت يعارض تعيين غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام


القدس المحتلة / سما /

قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إنه "يوجد مانع قانوني للمصادقة على قرار وزير القضاء أمير أوحانا، تعيين أورلي بن اري غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح مندلبليت أن "هذا التعيين بعيد كل البعد عن مقياس المعقولية".
 
من جهته انتقد "مفوض خدمات الدولة" دانييل هرشكوفيتس، قرار وزير القضاء، قائلاً: إنه "على الرغم من أن غينزبيرغ تستوفي شروط هذا المنصب غير أنها لا تعتبر من أصحاب مناصب الصف الأول على السلم الوظيفي، مما قد يؤثر سلباً على الأداء السليم للنيابة".
 
ورأى هرشكوفيتس، أنه كان ينبغي تسمية مستخدم رفيع في القطاع العام من أصحاب المناصب الرفيعة في النيابة العامة يكون مقبولاً على المستشار القانوني للحكومة.

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