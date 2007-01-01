الاحتلال يعتقل مواطنا من غزة خلال عبوره حاجز بيت حانون

غزة / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا من غزة، أثناء مغادرته القطاع عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال اعتقل المواطن أحمد عماد عاشور عودة، على معبر "ايرز"، أثناء مغادرته القطاع إلى جسر الكرامة.

وأشار فروانة إلى أنه بذلك يرتفع عدد المواطنين من غزة والذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون "ايرز" منذ مطلع العام الجاري إلى (١٣) مواطنا.