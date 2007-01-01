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الاحتلال يعيق حركة المواطنين شمال غرب القدس

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق حركة المواطنين شمال غرب القدس


القدس المحتلة / سما /

 أعاقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حركة المواطنين على حاجز أقامته على مدخل قرية الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، حيث يحتجز مئات السيارات منذ ساعات الظهيرة حتى الآن.

وقال المواطن سعيد يقين الذي يقطن في قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال يحتجز مئات المركبات في الاتجاهين، ويقوم باستفزاز المواطنين ولا يسمح لأحد بالمرور منذ ساعات الظهيرة.

وأضاف، أن طوابير السيارات تجاوزت الكيلو مترين في كلا الاتجاهين، وأن الحاجز أصبح شبه يومي، وهو يوضع في ساعات الذروة وليس له أي هدف سوى التنكيل بالمواطنين.

وناشد المواطن يقين وسائل الإعلام والمؤسسات الحقوقية الحضور لتغطية معاناة المواطنين هناك وتوثيقها.

ويقطن في قرى شمال غرب القدس وعددها 15 قرية، قرابة 80 ألف مواطن، يعانون بشكل يومي من هذا الحاجز الذي يغلق الطريق الوحيد المؤدي إلى هذه القرى التي حوّلها الاحتلال إلى معازل بالمستوطنات والطرق الالتفافية.

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