"القدس المفتوحة" تمنح شهادة الدكتوراة الفخرية لرئيس مؤسسة (Varkey)

رام الله / سما /

منحت جامعة القدس المفتوحة، اليوم الثلاثاء، رئيس مؤسسة (Varkey) فيكاس بوتا، الدكتوراة الفخرية تقديراً لجهوده في دعم العملية التعليمية لتحسين مخرجات التعليم ونتاجاته.

جاء ذلك في حفل أقامته جامعة القدس المفتوحة في مبنى رئاسة الجامعة بمدينة رام الله، حيث منح رئيس مجلس الأمناء عدنان سمارة، ورئيس الجامعة يونس عمرو، الدكتوراة الفخرية بوتا.

وبوتا هو رئيس مؤسسة (Varkey) ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، وهي التي تمنح لقب أفضل معلم في العالم بشكل سنوي، ومنحت جائزة أفضل معلم في العالم للعام 2016 للمعلمة الفلسطينية خريجة "القدس المفتوحة" حنان الحروب.

وجرى منح الدكتوراة الفخرية بحضور نائبي رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية سمير النجدي، وللشؤون الإدارية مروان درويش، ومساعدَي رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، ولشؤون المتابعة آلاء الشخشير، وعميد التسجيل والقبول والامتحانات جمال إبراهيم، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا حسني عوض، ومديرة مركز عادل زعيتر للترجمة سلافة مسلم، ومساعد مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام عوض مسحل، ورئيسة مجلس إدارة مركز إبداع المعلم رائدة الشعيبي .

وقال سمارة، إن "مجلس أمناء القدس المفتوحة قرر منح السيد بوتا شهادة الدكتوراة الفخرية لدوره في تطوير التعليم على مستوى العالم وإنجازاته العظيمة ومؤسسته في هذا المجال".

من جانبه، قال عمرو: "نهنئ الدكتور بوتا على مساهمته وقيادته لقطاع التعليم، فنحن نقف اليوم في ظروف حرجة من تاريخنا العالمي تتطلب منا إعادة تأكيد ثقتنا بأهمية التعليم كوسيلة لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة".

وتابع: "الدكتور بوتا قاد طريقاً لتحفيز المعلمين على مستوى العالم على الإنجاز وقدم الكثير في هذا المجال، وعمل على ضمان تحقيق التميز فيما يتعلق بالمعلمين وفي إطار الجهود الجماعية لتحقيق هدفنا في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة في إطار الجهود المتكاملة للجميع".

وأضاف: "من خلال هذا الهدف نقوم بسد فجوة عدم المساواة التي تزداد اتساعاً؛ لتحقيق ديمقراطية التعليم، ونحن نتطلع للترحيب بالسيد بوتا في جامعتنا بعد الاحتفال بمنحه هذه الشهادة المتمثلة بالدكتوراة الفخرية لنجاحاته ومؤسسته في تطوير التعليم ورفع مستواه".

ورد بوتا: "أشكر جامعة القدس المفتوحة، وعلى رأسها رئيس مجلس الأمناء م. عدنان سمارة، وأ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة، على منحي هذه الشهادة الفخرية".

وتابع: "مؤسسات التعليم العالي التي تشبه جامعة القدس المفتوحة في نظام عملها وإبداعها وابتكارها هي الرد الشافي والحل الأنجع للتحديات التي تواجه العالم في مجال التعليم، حيث تسهم في تشكيل العقول العظيمة".

وقال: "أحيي الجامعة على نظرتها التقدمية، وأتطلع إلى تطوير العلاقة المستقبلية بين مؤسستينا".

من جانبه، قال شاهين إنه "من خلال الاحتكاك بالسيد بوتا عبر أنشطة مؤسسة (Varkey) في مجال التعليم، لمسنا جهداً متميزاً لها ولقيادتها في إعطاء خصوصية للمناطق المهمشة ولدعم التعليم في العالم عموماً، وإعطاء دول تواجه تحديات، ومنها فلسطين، للتفاعل والتنافس على جوائز عالمية بهذا المستوى وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على مكانة المعلم وثقته بنفسه، وليس أدل على ذلك من وجود ثلاثة معلمين من فلسطين في نسخة العام 2016 وفوز معلمة فلسطينية، هي حنان الحروب خريجة الجامعة، بجائزة أفضل معلم على مستوى العالم".

وفي كلمتها، أشادت الشعيبي بجامعة القدس المفتوحة وفلسفتها التعليمية التي تتوافق مع أساليب التعليم الحديث، مشيرة إلى أن فوز حنان الحروب بجائزة أفضل معلم في العالم بنسختها للعام 2016 يجسد إرادة الفلسطيني وتمسكه بالتعليم لمواجهة تحديات الحياة.