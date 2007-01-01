بالفيديو: شاب كويتي يعتنق اليهودية ويغير اسمه ويهرب لـ بريطانيا!

القدس المحتلة / سما /

نشرت وسائل إعلام عبرية، تقريرا حول اعتناق شاب خليجي مسلم للديانة اليهودية ومغادرته إلى بريطانيا؛ ومن ثم التوجه إلى "إسرائيل" للعيش فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقريرها، إن "الشاب يدعى يوسف المهنا وهو في الـ 25 من العمر، وقد قام بتغيير اسمه بعد هروبه مؤخرًا إلى بريطانيا ليصبح (نفتالي)".

وأضافت أن الشاب كان يمارس الشعائر اليهودية وتلاوة التوراة بشكل سري داخل منزل عائلته في الكويت.

وأشارت إلى أن "نفتالي" تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر بأنه يهودي، وأنه كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية عند خروجه من المنزل حتى لا يثير الشبهات؛ لأن قليلًا من الأشخاص في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة.