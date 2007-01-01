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عمان: فلسطين تشارك في إطلاق التحالف الدولي من أجل المساواة بالأجور

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: فلسطين تشارك في إطلاق التحالف الدولي من أجل المساواة بالأجور


عمان /سما/

شاركت دولة فلسطين، في المنتدى الإقليمي لخفض الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإطلاق التحالف الدولي من أجل المساواة في الأجور في الدول العربية، الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن المنتدى ناقش المنظور العالمي للمساواة في الأجر في الأعمال ذات القيمة المتساوية؛ وتقديم مبادرة التحالف الدولي للمساواة في الأجور.

واستعرض مسار الأردن في مجال التحالف الدولي للمساواة، وعدد من الرؤى الدولية بشأن تعزيز المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية؛ وعرض المسارات الوطنية والقطرية الجيدة؛ والتوجهات الإقليمية الحديثة في المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة؛ والجهود الجماعية للمنظمات النقابية الدولية ومنظمات أصحاب العمل من أجل المساواة في الأجر.

وأكد شار سعد أن المنتدى الذي اختتم أعماله اليوم ، وحضره ممثلون عن أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية، ووزارات العمل من الدول العربية، ومراكز الإحصاء الوطنية، أهمية بناء تعهدات بشأن تعزيز الإنصاف في الأجر، والاحتفال بإطلاق التحالف الدولي للمساواة في الأجور في الدول العربية، وآليات المتابعة والخطوات المقبلة.

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