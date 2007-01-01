عمان: اللواء عطا الله يبحث مع المفتش العام للشرطة الاندونيسية التعاون وتعزيز العلاقات

عمان /سما/

بحث مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، اليوم الثلاثاء، مع المفتش العام للشرطة الاندونيسية اللواء ملتا، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الشرطة في البلدين .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في مقر سفارة دولة فلسطين بالمملكله الادرنية لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الشرطة الفلسطينية ونظيرتها الاندونيسية وامكانية إبرام مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين وتبادل الضباط الخريجين، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

وعرض عطا الله تجربة الشرطة الفلسطينية وما وصلت اليه من مهنية واحتراف في كافة أوجه العمل الشرطي وما تقدمه من خدمات للمواطنين، إضافة الى استعراض أهم المعيقات التي تعترض عمل الشرطة نتيجة لوجود الاحتلال.

بدوره، أعرب ملتا عن شكره للقيادة الفلسطينية وللواء حازم عطا الله على هذا اللقاء، معبرا عن استعداد الشرطة الاندونيسية تقديم كل ما يمكن تقديمه للشرطة الفلسطينية على المستوى التدريبي، وتوقيع مذكرة تفاهم تترجم أوجه التعاون المشترك.