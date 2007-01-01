"بيالارا" تحتفل بالذكرى الـ20 لتأسيسها

القدس المحتلة / سما /

احتفلت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، اليوم الثلاثاء، في قرية جبع شمال شرق القدس المحتلة، بالذكرى الـ20 لتأسيسها.

وأكد محافظ القدس عدنان غيث أهمية هذه المؤسسة واستمرارها في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المؤسسات الفلسطينية في القدس وفي كل مكان.

وقال إن "بيالارا تجدد رسالة أبناء شعبنا، ليقولوا عاشت فلسطين حرة عربية ونعم لحرية الشعوب والديمقراطية والتمكين والشباب، وهذا الشعب الذي يقف في وجه الاحتلال ويبقى على أرضه في وجه ممارسات الاحتلال التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، فشعبنا سيبقى على أرضه صامدا ولن يكرر ما حدث في النكبة والنكسة، ونرى حالة ثبات وعز يمارسها أبناء شعبنا في القدس في الحفاظ على المقدسات، ومثالا للوحدة المسيحية والإسلامية، في مواجهة كل ما تقوم به سلطات الاحتلال ونحن ماضون في نضالنا من أجل السلام العادل الذي يضمن حرية شعبنا وقيام دولته وعاصمتها القدس.

من جهته، استعرض رئيس مجلس ادارة "بيلارا" باسم خوري مسيرة عمل المؤسسة منذ انطلاقتها، والصعوبات التي واجهتها، معتبرا ان الطاقم وكل الشركاء كان لهم الفضل في تجاوز هذه العقبات وصولا الى هذه اللحظة والانجازات التي حققتها المؤسسة.

من جهته، أشاد مدير مكتب المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" أحمد جنيد سروش ولي، بانجازات المؤسسة والعلاقة التي تجمع بينهما، معلنا أن المؤسسة حصلت على جائزة من المنظمة، وأنها كان لها دور متميز في مجال التربية الإعلامية، التي تبنت شعار "التربية الاعلامية أسلوب حياة".

من جهته، أكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أهمية مؤسسة "بيالارا" والدور الذي تقوم به في خدمة الشباب وتمكينهم، وأن هذا الاحتفال يأتي تزامنا مع ميلاد المسيح عليه السلام وعلى تخوم العاصمة المحتلة، القدس، وأنه جاء بوجود نساء رائدات ومتميزات اضافة الى المتطوعين والمتطوعات.

واعتبر أن اختيار "بيلارا" إقامة الاحتفال في منزل قديم تم ترميمه وسط المستوطنات ومقابل جدار الضم والتوسع العنصري، يحمل دلالة على أن شعبنا شعب عريق. ولفت الى الشراكة المتينة بين النقابة و"بيالارا" في مشروع تأهيل نقابات صورية في الجامعات الفلسطينية، وتحقيقها نجاحا لافتا.

بدوره، قال المطران عطا الله حنا "نحن هنا لأننا نؤمن بالرسالة التي حملتها منذ عشرين عاما، وها هي تقيم احتفالها في هذا المكان الذي لا يبعد 10 دقائق عن القدس وعن كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.

واستدرك: "إن الحواجز والأسوار لا يمكن ان تكون حائلا للتعبير عن انتمائنا ودفاعنا عن القدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية".

من جهته، أكد رئيس مجلس قروي جبع مسلم دار سليم إن "من واجبنا دعم الاهداف النبيلة لتحقيق التقدم، وأن مؤسسة "بيالارا" تركت بصمة واضحة عند بناة المستقبل، ونحن معكم لإنارة الطريق للشباب لأنه واجب وطني وأخلاقي".

وكرمت المؤسسة مجموعة من النساء الريادات لتميزهن وانجازاتهن في مختلف المجالات.