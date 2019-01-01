  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"برج اللقلق" و"أصدقاء بيرزيت" تفوزان بجائزة الايسسكو

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


تونس /سما/

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف فوز جمعية "برج اللقلق" المجتمعية من القدس المحتلة بجائزة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "ايسسكو" لأفضل مشروع ثقافي في مدينة القدس، وفوز جمعية أصدقاء بيرزيت بجائزتها في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، والتي تم منحها خلال اجتماع المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة اليوم الثلاثاء في تونس.

وقال أبو سيف: "لقد رشحت الوزارة هاتين المؤسستين في اطار الاحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2019، وضمن رؤيتها في دعم الأفكار الريادية التي تعزز مبدأ حماية التراث والهوية الفلسطينية، اضافة لدعم المؤسسات الثقافية في القدس وتعزيز وجودها في ظل محاربة الاحتلال لها".

وأضاف أن "رسالتنا واضحة حول دور القطاع الأهلي وتكامله مع الحكومي في دعم صمودنا، ونقل روايتنا ورسالتنا الحضارية والإنسانية في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال الاسرائيلي، وفي مواجهة الحصار والاعتقال والقتل والتقطيع الممنهج لأوصال الوطن".

ومنحت جمعية برج اللقلق الجائزة لاهتمامها في خلق جيل من الشباب والأطفال يتميزون بسلوك إيجابي عميق الانتماء، والايمان بالموروث الفكري والثقافي لمجتمعهم والمساهمة بقيادته ونهضته، واهتمامهم بالنساء كي يأخذن دورهن الريادي في المجتمع، وواهتمامهم أيضاً بذوي الهمم ودمجهم مع مجتمعهم دون أي معاناة.

فيما منحت جمعية أصدقاء بيرزيت الجائزة لما تقوم به من أنشطة ثقافية وتراثية فاعلة في مجال الصناعات التقليدية والمهن الحرفية، وتوفير المنح للطلبة الأكثر احتياجاً في جامعة بيرزيت، وعملها على نشر الوعي في المهن الحرفية.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

"إنجاز أمني مهم وإحباط مخطط خطير".. هذا ما سيكشفه "القسام" اليوم

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

صور : “الشهيد جدعون ساعر”

الأخبار الرئيسية

وفد أمريكي يصل غزة متجهاً للمستشفى الميداني شمال القطاع

الرئيس: يريدون إقامة "كيان غزة" لا ندري ما هو...والانتخابات يجب أن تجري بالقدس وغزة والضفة

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين

الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن