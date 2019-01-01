"برج اللقلق" و"أصدقاء بيرزيت" تفوزان بجائزة الايسسكو

تونس /سما/

أعلن وزير الثقافة عاطف أبو سيف فوز جمعية "برج اللقلق" المجتمعية من القدس المحتلة بجائزة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "ايسسكو" لأفضل مشروع ثقافي في مدينة القدس، وفوز جمعية أصدقاء بيرزيت بجائزتها في مجال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية، والتي تم منحها خلال اجتماع المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة اليوم الثلاثاء في تونس.

وقال أبو سيف: "لقد رشحت الوزارة هاتين المؤسستين في اطار الاحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2019، وضمن رؤيتها في دعم الأفكار الريادية التي تعزز مبدأ حماية التراث والهوية الفلسطينية، اضافة لدعم المؤسسات الثقافية في القدس وتعزيز وجودها في ظل محاربة الاحتلال لها".

وأضاف أن "رسالتنا واضحة حول دور القطاع الأهلي وتكامله مع الحكومي في دعم صمودنا، ونقل روايتنا ورسالتنا الحضارية والإنسانية في ظل الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال الاسرائيلي، وفي مواجهة الحصار والاعتقال والقتل والتقطيع الممنهج لأوصال الوطن".

ومنحت جمعية برج اللقلق الجائزة لاهتمامها في خلق جيل من الشباب والأطفال يتميزون بسلوك إيجابي عميق الانتماء، والايمان بالموروث الفكري والثقافي لمجتمعهم والمساهمة بقيادته ونهضته، واهتمامهم بالنساء كي يأخذن دورهن الريادي في المجتمع، وواهتمامهم أيضاً بذوي الهمم ودمجهم مع مجتمعهم دون أي معاناة.

فيما منحت جمعية أصدقاء بيرزيت الجائزة لما تقوم به من أنشطة ثقافية وتراثية فاعلة في مجال الصناعات التقليدية والمهن الحرفية، وتوفير المنح للطلبة الأكثر احتياجاً في جامعة بيرزيت، وعملها على نشر الوعي في المهن الحرفية.