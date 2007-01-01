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بريجة : الاحتلال يخفي الرخص المتعلقة بمنازل المواطنين في بيت لحم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريجة : الاحتلال يخفي الرخص المتعلقة بمنازل المواطنين في بيت لحم


بيت لحم / سما /

 حذر مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، من إجراءات ما تسمى الإدارة المدنية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق المواطنين في بيت لحم، من خلال إخفاء الرخص المتعلقة بمنازلهم وممتلكاتهم، في محاولة لالغاء قانونيتها قانونيتها ،وتشريع عملية الهدم بذريعة أنها مخالفة للقانون .

وشدد بريجية في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، على ان عملية الهدم التي جرت بالأمس لمنزل المواطن سميح صلاح في الخضر بشكل مفاجئ دون تبليغه بهذا الإجراء، رغم قيامه برفع التماس لمحكمة الاحتلال ضد قرار الهدم تندرج ضمن سياسة اخفاء الرخص الخاصة بالبناء.

واوضح مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن بيت لحم مستهدفة بشكل مباشر من قوات الاحتلال خاصة منطقة وادي الحمص شرقا والتي يتهدد مئات المنازل فيها الهدم.

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