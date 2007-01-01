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وزير المالية يوقع اتفاقية مع القنصل الاسباني لدعم الأسر الفقيرة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية يوقع اتفاقية مع القنصل الاسباني لدعم الأسر الفقيرة


رام الله / سما /

وقع وزير المالية شكري بشارة مع القنصل الاسباني في القدس اجناثيو جارثيا فالدكاساس، اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة مليون يورو مخصصة للمساهمة في برنامج دفعات الأسر الفقيرة والفئات المهمشة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، من خلال آلية الدعم الأوروبي "بيجاس".

وأكد بشارة أن هذه الاتفاقية تهدف الى الاستجابة للاحتياجات الملحة للفئات الفقيرة، وتمثل التزام الشعب الإسباني بعملية بناء المؤسسات الفلسطينية.

وعبر بشارة عن شكره للحكومة الاسبانية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال توقيع هذه الاتفاقية، مثمناً وقوفهم بجانب مطالب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية والمشروعة.

بدوره، عبر فالدكاساس عن دعم الشعب والحكومة الإسبانية المستمر لدولة فلسطين، خاصة الدعم الذي تقدمه اسبانيا لقطاع الزراعة والسياحة وحقوق المرأة.

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