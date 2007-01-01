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حنانيا يسلم رئيس الوزراء المالطي دعوة من الرئيس للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حنانيا يسلم رئيس الوزراء المالطي دعوة من الرئيس للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد


فاليتا /سما/

سلم سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات دعوة رسمية من الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطين، والمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم.

ووضع حنانيا مضيفه، خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة فاليتا، بصورة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وعبر عن تقديره للتعاون بين البلدين في الفترة الحالية، والتي أسفرت عن عقد شراكات تجارية وخلق بيئة للاستثمار، وعمل نشاطات ثقافية واجتماعية مشتركة، وتطوير العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، ثمن موسكات الجهود التي يقوم بها السفير لتوطيد العلاقات الفلسطينية المالطية. وعبر عن شكره للرئيس على دعوته له، وعن رغبته بزيارة فلسطين للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد وحضور قداس منتصف الليل.

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