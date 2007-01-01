مجدلاني يترأس وفد فلسطين باجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

رام الله / سما /

ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. احمد مجدلاني وفد فلسطين، في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، الذي عقد في فندق الانتركونتينتال في العاصمة عمان اليوم ، ويضم الوفد أنور حمام الوكيل المساعد، وعجاج عجاج رئيس وحدة شؤون مجلس الوزراء في الوزارة، ورنيم الكرد ممثلة عن سفارة فلسطين في المملكة الاردنية.

وقال د. احمد مجدلاني إن الاجتماع له أهمية خاصة، حيث تم النظر برزمة من المشروعات العربية في المجال الاجتماعي، وناقش متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، كذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد د. مجدلاني ان المجلس قد أقر جملة من المشروعات التي تقدمت بها الدول العربية ومن ضمنها مشروع تقدمت به دولة فلسطين حول الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن،و كما وتم اعتماد الطلب الفلسطيني بانشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي في فلسطين حيث يعتبر المركز العربي الأول التابع للجامعة العربية في فلسطين، مشيرا أن هذا المركز يحتاج في المرحلة القادمة لاقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن ثم اقراره من القمة العربية القادمة.

ومن جهة أخرى بين د. مجدلاني ان مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أقر دعما للجمهورية الصومالية فيما يتعلق بمنكوبي الفيضانات وكذلك تم اقرار الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بخصوص الأسرة والطفولة ،وتحديث الاستراتيجية العربية للاسرة والدليل العربي للعدالة الصديقة للطفل، وحماية الأطفال من مخاطر وسائل الاتصال والتقنية الحديثة، وتخصيص يوم عربي لليتيم بحيث يكون يوم الخامس عشر من رمضان من كل عام، كما اعتمد المجلس الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي والاطار الاسترشادي لمهننة العمل الاجتماعي.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على أن يتم تنسيق الجهود ما بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال مداخلته حول التنمية في فلسطين. أكد د. مجدلاني على ما تقوم به فلسطين من جهود حثيثة للانتقال من الاغاثة للتنمية ومن الاحتياج الى الانتاج، وتعزيز العمل على تطوير الخدمات الاجتماعية وإدارة الحالة والمسؤولية المجتمعية ،وتطوير نظم إدارة الحالة والبوابة الموحدة ومجالس التخطيط.