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الحكومة توقيع اتفاقيات مع ألمانيا بـ76 مليون يورو لدعم مشاريع في الضفة وغزة

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة توقيع اتفاقيات مع ألمانيا بـ76 مليون يورو لدعم مشاريع في الضفة وغزة


رام الله / سما /

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، توقيع اتفاقيات مع جمهورية ألمانيا بقيمة 76 مليون يورو، لدعم تنفيذ مشاريع حيوية في الضفة الغربية وغزة.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الفلسطيني؛ وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، ورئيس بلدية نابلس سميح طبيلة، ورئيس مجلس ادارة مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة ماجد أبو رمضان، وعن الجانب الألماني؛ ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس، ومدير بنك التنمية الألماني في فلسطين الـ (KFW) جوناس بلو.

وقال رئيس الوزراء عقب توقيع الاتفاقيات: "ما تم توقيعه اليوم من اتفاقيات بقيمة 76 مليون يورو، يستهدف تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في قطاع غزة، وللحكم المحلي، وللقطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس".

وأضاف اشتية: "نقدم الشكر لجمهورية ألمانيا على هذا الدعم السخي والهام في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، ولما تقدمه لنا أيضا في الاتحاد الأوروبي وفي الأونروا، ألمانيا شريكة معنا لنعزز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتعزيز بناء المؤسسات الفلسطينية نحو الدولة والاستقلال".

بدوره، قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين كلاجس: "نحن شركاء قويون معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقعنا عليه اليوم على أرض الواقع لتلبية مختلف الاحتياجات".

#الحكومة الفلسطينية #اتفاقيات #ألمانيا

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