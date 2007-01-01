الإحصاء يستعرض الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ العام المقبل

رام الله / سما /

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء خلال اجتماعه نصف السنوي السابع، اليوم الثلاثاء، الأنشطة والمشاريع التي يعتزم تنفيذها العام المقبل، ومن ضمنها استكمال التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2020 وفقاً للخطة الموضوعة.

وتناول الجهاز خلال الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، ومديرة التعاون في الممثلية النرويجية انغرد نورستاين، وآن كرستين جونسون من الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، بمشاركة الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين في جهاز الإحصاء، اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمله للنصف الأول من العام الجاري، ومناقشة خطته وموازنته للعام المقبل.

وقدمت رئيس الجهاز علا عوض، نبذة عن طبيعة عمل الجهاز خلال الفترة السابقة وتطوره.