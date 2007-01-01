  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإحصاء يستعرض الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ العام المقبل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استعرض الجهاز المركزي للإحصاء خلال اجتماعه نصف السنوي السابع، اليوم الثلاثاء، الأنشطة والمشاريع التي يعتزم تنفيذها العام المقبل، ومن ضمنها استكمال التحضيرات الخاصة بالتعداد الزراعي 2020 وفقاً للخطة الموضوعة.

وتناول الجهاز خلال الاجتماع الذي جرى بحضور أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، ومديرة التعاون في الممثلية النرويجية انغرد نورستاين، وآن كرستين جونسون من الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، بمشاركة الوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامين في جهاز الإحصاء، اعتماد تقرير تقدم العمل الفني والمالي لبرنامج عمله للنصف الأول من العام الجاري، ومناقشة خطته وموازنته للعام المقبل.

وقدمت رئيس الجهاز علا عوض، نبذة عن طبيعة عمل الجهاز خلال الفترة السابقة وتطوره.

 
#الإحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

الحكومة تقر عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

ساعر يعرض مقترحاً جديداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين

الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

1-33-743x409

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي