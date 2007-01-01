كيف تكونين رومانسية

وكالات / سما /

رغم أنّ الفتاة بطبعها رومانسية أكثر من الرجل، هناك بعض الشباب الذين يبحثون عن فتاة تكون فائقة الرومانسية، وبحسب الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية؛ فإن كنتِ تودّين الارتباط بشاب يفضّل الفتاة الرومانسية أكثر من الواقعية؛ فإليكِ أبرز النصائح.



اختاري الألوان الرومانسيّة



لكي تكوني فتاة رومانسية، يجب أن تبدأي بذلك من خلال مظهرك الخارجي؛ فالشاب سيلاحظ مدى رومانسيتكِ من خلال شكلك وإطلالتك؛ لذا اعتمدي الإطلالات الكلاسيكية التي تعكس رومانسيتك، كما يجب أن تعتمدي على الألوان الأساسية الهادئة، كالأبيض والأسود والأحمر والأزرق السماوي.



هدايا رومانسية



سيكتشف الرجل رومانسيتك من خلال الهدايا التي تقدّمينها له؛ فعلى سبيل المثال اغتنمي أيّة فرصة مناسبة لإهدائه رواية عاطفية، أو كتاب شعر رومانسي؛ لأنّ هذا النوع من الهدايا يليق بالشاب الرومانسي؛ لأنه عادة ما تكون هواياته قراءة تلك الكتب والروايات العاطفية.



أغنيات وقصائد رومانسية



إنّ الشاب سوف يلمس هذا الجانب الرومانسي من شخصيتك حينما ترسلين له أغنيات وقصائد مليئة بالحب والشغف، عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني، أما إن كان هو من أرسل لكِ هذا النوع من الرسائل؛ فيجب عليكِ أن تبادليه بالمثل؛ أي برسائل مشابهة في المضمون الرومانسي؛ بعيداً عن النكد والحزن.



الذهاب إلى أماكن الطبيعة والبحر



من البديهي أن يسألكِ الشاب عن المكان المفضّل لديكِ كي تذهبا لتناول الغداء أو العشاء معاً؛ فيفتح لكِ مجال الاختيار، وهنا اختاري الأمكنة التي توجد في الطبيعة الخلابة أو أمام منظر البحر، الذي يجعلكما تعيشان الرومانسية بجوّ مليء بالحبّ والشغف.



ابتعدي عن المظاهر المادية المزيّفة



يجب عليكِ أن تدركي جيداً أنّ الشاب الرومانسي يفضّل الفتاة التي تبتعد عن كافة المظاهر المادية المزيفة والسطحية؛ لذا لا تكوني متطلبة مادّياً؛ فعندما يهدي لك وردة حمراء عوضاً عن خاتم من الذهب، يجب أن تبدي فرحتك بهذه الهدية الرمزية؛ لأنها هدية رومانسية بغضّ النظر عن قيمتها المادية.



عبّري له عن عواطفك



سوف يلاحظ الشاب مدى رومانسيتك كلما عبّرت عن مشاعرك؛ خاصة تجاه من تحبّين من الأشخاص المحيطين بك، ومدى تعلقك بهم كالعائلة والأصدقاء؛ فعبّري له عن تلك العواطف التي تختلج في أنفاسك.