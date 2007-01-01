أكد زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، أن فريقه يمتلك لاعبين يضاهون ليونيل ميسي، مشيراً في سياق آخر، إلى أن شكاوي برشلونة بخصوص تقنية الفيديو لن تؤثر على موقعة الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة، غداً الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في المباراة المؤجلة من الجولة 10 بالليجا، وتكتسي المباراة أهمية كبيرة في ظل تواجد الفريقين بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “نحن نصل للكلاسيكو بشكل جيد، كروياً ونفسياً، أبلغونا بأنه يجب أن نصل لملعب المباراة معاً وهذا ما سنفعله، المهم هو أننا سنذهب لنلعب الكلاسيكو”.

وبخصوص الجدل التحكيمي، قال زيزو: “شكاوي برشلونة حول التحكيم لا تزعجني، لا أعتقد أنها ستؤثر على الكلاسيكو، يجب عليكم (للصحافة) ترك الحكم لوحده، هو يريد القيام بعمله، كما نود القيام بعملنا كذلك”.

وأضاف: “عملي مقترنٌ بأرض الملعب، نهتم بلعب كرة القدم فقط. أغلب الناس يريدون مشاهدة مباراة في كرة القدم، عليكم الاستمتاع بكرة القدم فحسب”.

وعن برشلونة، قال زيدان: “لديهم ميسي، ونحن لدينا أسلحتنا، أنا لست قلقاً بشأن المباراة، أنا سعيد لأنني أستطيع أن أكون فيها طرفاً، أتذكر عندما كنت لاعباً، كنت أعيش لمثل هذه المواجهات”.

وواصل: “يقدم برشلونة موسماً طيباً، مثلنا أيضاً، أهم شيء هو ما سنظهره خلال 90 دقيقة، نحن نركز جيداً على ما نتدرب عليه يوماً بعد يوم ونهتم بتقديم 100% من مستوانا في كل المباريات”.

وعن تصريحات ميسي الذي قال فيها إن ريال مدريد يقدم مستويات جيدة بالكامب نو، رد زيدان: “لا أعلم، ولكن هذا يعتمد على حالتك في المباراة، يجب أن تكون مركزاً في كل الخطوط، دفاع ووسط وهجوم، لا أعتقد أن كلاسيكو كامب نو يختلف عن كلاسيكو برنابيو”.

وتحدث زيزو عن بعض الجوانب الفنية، قائلاً: “بإمكانك القيام بالكثير عندما تمتلك الكرة، علينا التفكير بعدة أمور، ما علينا القيام به هو أن نقدم أفضل نسخة لدينا، علينا أن نكون متماسكين في كافة الخطوط وطوال 90 دقيقة”.

وعن أزمة جاريث بيل، قال زيدان: “إنه يتدرب بشكل جيد وهو لاعب مهم للفريق، ما حدث سابقاً مع العلم والأولويات أصبح من الماضي”.