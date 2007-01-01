الميلان لديه إصرار على جلب إبراهيموفيتش

وكالات / سما /

لا يزال ميلان يأمل في التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وهناك نية لاستكمال المفاوضات مرة أخرى لتحفيز اللاعب نحو العودة إلى ملعب السان سيرو في يناير.

وقدم النادي الأحمر والأسود عرضاً لجلب اللاعب ولكنه غير مقتنع بالمبلغ الذي تم تقديمه ولا مدة العقد، ومع ذلك لم يتم غلق الباب من الجانبين بعد.

ومازال النجم صاحب الـ38 عاماً يدرس العروض المُقدمة له من قبل عدة أندية وإن كانت ميلانو هي الوجهة المفضلة له ولزوجته.

وكان زفونيمير بوبان المدير التنفيذي للروسونيري قد أشار إلى رغبة النادي في إعادة اللاعب إلى ميلانو : “سنرى ما سيحدث، لأن إبرا شىء غير كل الأشياء الاخرى، حتى لو لم يعد لديه 28 عاماً ولكنه لاعب ذو شخصية استثنائية ويمكن أن يمثل نقطة مرجعية لنا”.

وتشير تلك الكلمات حسب صحيفة الكورييري ديلو سبورت بأن ميلان وعلى الرغم من أنه يعرف أن إبرا بعد عام ونصف سيصبح في الأربعين من عمره ولكنه يعرف أنه مُهاجم من نوعية فريدة من نوعه.

وهذا هو الدافع الذي يجعل الميلان وبوبان يتمسك بفرصة الحصول على اللاعب، ولكن دون زيادة العرض المُقدم له لأنه يرى أنه لن تكون هناك أندية في أوروبا مستعدة لتقديم عقد بـ3 مليون يورو لمدة 6 شهور فقط للاعب في عمره، مع وجود بند لإمكانية تمديد عقده لعامٍ آخر.

وظهرت تقارير صباح اليوم تؤكد أن نادي إيفرتون الإنجليزي هو آخر المهتمين بالتعاقد مع إبرا الذي لديه تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد.