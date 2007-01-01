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الكويت رسميا توضح حقيقة نشر إسرائيلي فيديو من أمام الأبراج

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت رسميا توضح حقيقة نشر إسرائيلي فيديو من أمام الأبراج


القدس المحتلة / سما /

أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، حقيقة الفيديو حول زيارة أحد الإسرائيليين الكويت ونشر فيديو له من أمام "أبراج الكويت".

وقال الجار الله في تصريحات صحفية: "إذا دخل هذا الشخص الكويت فبالتأكيد لم يدخل وفق جوازه الإسرائيلي بل دخل بجواز سفر لأحد الجنسيات التي يسمح بدخولها الكويت"،  مؤكدا أن الجهات المعنية تحقق في هذا الموضوع.

وأضاف: "الجميع يعلم أن موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية".

وكان موقع إسرائيل بالعربية نشر عبر موقعه فى "تويتر"، مقطع فيديو قال إنه لإسرائيلي أثناء زيارته الكويت، إذ ظهرت فيه أبراج الكويت، بالإضافة إلى عدد من "أدواته الدينية اللازمة للصلاة".

المصدر: قبس

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