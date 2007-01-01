  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة الأسير أحمد زهران تناشد التدخل للإفراج عنه وإنقاذ حياته

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ناشدت عائلة الأسير أحمد زهران، كافة المؤسسات الإنسانية والحقوقية وجميع أحرار العالم، التدخل لإنقاذ حياة ابنها، والافراج عنه.


وقال عادل زهران شقيق الأسير أحمد المضرب لليوم الـ86 على التوالي رفضا لاعتقاله الاداري، خلال وقفة لذوي الأسير أمام مقر الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء بمدينة البيرة، إن أحمد بات في وضع صحي حرج، ووضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الفعاليات والتضامن، من أجل مساندة الأسير في معركته، وإيصال صوته للعالم، حتى يعود الى عائلته.


يذكر أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه (15) عاماً في معتقلات الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019. ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، وخاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة (39) يوماً، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.


ويعاني زهران الذي يقبع في معتقل "نيتسان"- الرملة، من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، ويرفض الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية.

#أحمد زهران

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

الحكومة تقر عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

ساعر يعرض مقترحاً جديداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين

الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

1-33-743x409

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي