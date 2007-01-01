بلاغ ضد عمرو واكد يتهمه بقيادة خلية إرهابية!

وكالات / سما /

تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ ضد الممثل عمرو واكد إلى النائب العام المصري .

حيث اتهمه بقيادة خلية إرهابية والتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة لتحقيق أغراضها الإجرامية وهي جماعة الإخوان .

وجاء في نص البلاغ: “إن واكد يقود خلية إرهابية مع بعض الجهات المعادية لمصر للتحريض ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية. وهذه الجهات تنظم له مؤتمرات صحافية يهاجم فيها مصر ومؤسساتها وقياداتها ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري ” .

كما أشار إلى أن واكد يتلقى تمويلات بمبالغ ضخمة تصل لملايين الدولارات ويعتبر أداة منفذة في أيدي تلك الجهات وعلى رأسها المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولي للإخوان .

وتابع: “الهارب عمرو واكد يحرض ضد مصر خلال المؤتمرات التي يحضرها وينقل صورة مغلوطة عنها ويوجه الاتهامات الكاذبة لمؤسسات الدولة بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإثارة الفتنة في المجتمع المصري ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية .. بالإضافة إلى تحريضه على التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي المصري ” .

وطالب المحامي طارق محمود في ختام بلاغه بضرورة فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم .. وأضاف: “وضع إسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها .. وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج إسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة “.

ومن المعروف عن عمرو أنه كان من أوائل الممثلين المصريين الذين أعلنوا معارضتهم نظام الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي خرج ملايين المصريين في ثورة ضده في العام 2011، وحضرإلى ميدان التحرير منذ الساعات الأولى للثورة، ثم لم يتوقف عن معارضة المجلس العسكري الذي حكم مصر ممثلاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي.