  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صور| هذه هي أغلى شجرة ميلاد في العالم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور| هذه هي أغلى شجرة ميلاد في العالم


وكالات / سما /

عرض منتجع وسبا في فندق "كمبنسكي باهيا" الفاخر في إيستيبونا، بالقرب من مدينة ماربيا جنوبي إسبانيا، أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم، قدرت قيمتها بـ15 مليون دولار أمريكي.

وتولت تصميم الشجرة مهندسة الديكور البريطانية الشهيرة ديبي وينغهام، التي سبق أن صممت أغلى كعكة زفاف في العالم في دبي بدولة الإمارات بقيمة 75 مليون دولار.

ويعرف عن المنتجع بأنه مقصد للمليارديرات، حتى من العرب، وتأتي هذه الخطوة في إطار جذب هؤلاء الأثرياء في موسم الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة، بحسب ما ذكره موقع "فوربس".

وتكمن القيمة الحقيقية للشجرة في الزينة التي علقت عليها، من قطع ألماس والأحجار الكريمة مثل الياقوت وغيره، وعلامات تجارية مصنوعة من الألماس لأشهر الماركات العالمية منها "بولغاري"، "شانيل" و"كارتييه".



5df70b614236040310127748

5df70af542360414331e7bb4

5df70b054c59b71b4a336148
 

#شجرة الميلاد

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

الحكومة تقر عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

فتح تستهجن موقف حماس من الانتخابات دون القدس وتطالبها بتوضيح..

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين

الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

1-33-743x409

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي