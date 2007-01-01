ألمانيا تطلق الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ250 لميلاد بيتهوفن

وكالات / سما /

بحفل في أوبرا بون انطلقت مساء أمس الاثنين الاحتفالات بذكرى مرور 250 عاما على ميلاد الموسيقار الشهير لودفيج فان بيتهوفن.

وأكد وزيرة الدولة للشؤون الثقافية الألمانية، مونيكا جروترس، القوة العابرة للزمن التي تتميز بها أعمال المؤلف الموسيقي المولود في بون عام 1770.

وقالت جروترس: "حتى اليوم تلمس وتحرك وتثير موسيقاه الناس عبر كافة الحدود"، مضيفة أنه ليس من الصعب الاحتفاء به كنجم كبير مُبجل على مستوى العالم في هذا العصر.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال ببيتهوفن سيتسمر لمدة عام حتى 17 كانون أول/ديسمبر عام 2020 .

وتبلغ تكلفة الاحتفالات على مستوى ألمانيا نحو 42 مليون يورو. وتتحمل هذه التكلفة الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومنطقة بون.

ومن المخطط إقامة آلاف الحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا والمؤتمرات في إطار فعاليات الاحتفالات.

وقالت جروترس إن برنامج الاحتفالات ببيتهوفن يفتح طرقا مختلفة للتقارب، "حتى بالنسبة للذين يفكرون في بيونسيه بدلا من بيتهوفن عندما يسمعون كلمة "نجم كبير" (ميجا ستار)".

وأشارت جروترس إلى أن المهرجان يمثل دعوة للاستماع، ويرتقي عن الاحتفالات السابقة التي كانت تُستغل لأغراض سياسية " على سبيل المثال من أجل القومية الألمانية في القرن التاسع عشر، أو شعارات المثابرة خلال زمن الحرب، أو لتمجيد الثقافة الألمانية في ظل النظام النازي".