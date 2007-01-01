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سيلينا جوميز تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيلينا جوميز تكشف عن مواصفات فتى أحلامها


وكالات / سما /

قالت المغنية الأمريكية الحسناء، سيلينا جوميز، إنها تبحث عن "شريك حياة صادق"، يستطيع أن يسعدها، وأن يتعامل معها "بطريقة طبيعية".

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني اليوم الثلاثاء، بأن المغنية الشابة كشفت عن بعض الطباع الأساسية التي تبحث عنها في شريك حياة رومانسي، وأوضحت أنها تريد مواعدة شخص لا يحاول إخفاء نواياه الحقيقية، لأنها عادة ما تدرك ما يريده الآخرون بعد "خمس ثوان فقط" من الحديث معهم.

ونقل الموقع الالكتروني المعني بأخبار المشاهير عن جوميز 27/ عاما/ القول إنها تريد شريكا صادقا، مضيفة "أشعر في غضون أول خمس ثوان بأنني يمكنني إدراك ما إذا كان الشخص الذي أقابله يريد شيئا ما".

وأضافت: "أُفضّل (شريك الحياة) المرِح. فأنا لا أحب الغطرسة... أفضله مرحا ومغامِرا، وواقعيا وهادئا".

يذكر أن سيلينا تستعد لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم "رير" (نادر)، في العاشر من كانون ثان/يناير المقبل.

#سيلينا جوميز

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