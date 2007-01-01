  1. الرئيسية
  2. الصحة

الكشف عن مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار


وكالات / سما /

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار.

وعلق شعبان: "الفلفل الحار، يقلل من أزمات القلب بنسبة ٤٠ ٪؜ ويقلل السكتات الدماغية وجلطات المخ بنسبة تزيد عن ٥٠٪؜".

ونوه إلى ما جاء في دراسة إيطالية استمرت لمدة ٨ سنوات، شملت ٢٣ ألف شخص ممن يتناولون الفلفل الحار ٤ مرات أسبوعيًا وآخرين لا يتناولونه.

وأضاف بأن الدراسة تدعو إلى تناول الفلفل الحار بمعدل ٤ مرات أسبوعيا على الأقل للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ.

#الفلفل الحار #القلب #السكتات الدماغية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن مسودة "صفقة القرن"

شاهد.. رئيس "الشاباك" الأسبق: دفعنا بـ "حماس" كبديل لمنظمة التحرير.. وعرفات رفض اعتقال يحيى عياش

الحكومة تقر عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

حسين الشيخ يهاجم ابو مرزوق : مناوراتك حول الانتخابات التشريعية مفضوحة ومكشوفة

سعودي مطبع مع إسرائيل: الحكومة سحبت جنسيتي.. وجدل

هنية يلتقي أمير قطر في الدوحة

ساعر يعرض مقترحاً جديداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

لأول مرة منذ 2007 : الاحتلال سيدخل سيارات إطفاء لغزة بتبرع من قطر

هيومن رايتس: اسرائيل وفيسبوك يتعاونان لقمع الفلسطينيين

الكونغرس الامريكي يرفض تمويل صفقة القرن

العمادي يصل غزة اليوم على رأس وفد قطري

1-33-743x409

قناة عبرية تزعم : فلسطينيون في بيت لحم أفشلوا اجتماع أمني فلسطيني إسرائيلي