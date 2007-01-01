الكشف عن مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

وكالات / سما /

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار.

وعلق شعبان: "الفلفل الحار، يقلل من أزمات القلب بنسبة ٤٠ ٪؜ ويقلل السكتات الدماغية وجلطات المخ بنسبة تزيد عن ٥٠٪؜".

ونوه إلى ما جاء في دراسة إيطالية استمرت لمدة ٨ سنوات، شملت ٢٣ ألف شخص ممن يتناولون الفلفل الحار ٤ مرات أسبوعيًا وآخرين لا يتناولونه.

وأضاف بأن الدراسة تدعو إلى تناول الفلفل الحار بمعدل ٤ مرات أسبوعيا على الأقل للوقاية من أزمات القلب وجلطات المخ.