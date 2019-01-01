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غوغل توقف آخر تحديث لمتصفحها الإلكتروني على أندرويد

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل توقف آخر تحديث لمتصفحها الإلكتروني على أندرويد


وكالات / سما /

أوقفت غوغل النسخة 79 من متصفح Chrome الإلكتروني المخصصة لأجهزة أندرويد بعد تقارير أظهرت أن هذه النسخة تتسبب بفقدان بيانات المستخدمين.

وأشارت المعلومات التي نشرها العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية إلى أن النسخة الجديدة من  Chrome والتي خصصت لأجهزة أندرويد احتوت على ثغرة برمجية تسببت بعدم قدرة المستخدمين على الوصول إلى بياناتهم.

كما أثر التحديث الجديد على عمل العديد من التطبيقات المرتبطة بـ Chrome، والتطبيقات المبنية على أساس برمجيات Apache Cordova، وتطبيقات الويب كـ Twitter Lite.

من جانبهم أشار الخبراء في غوغل إلى أن المشكلة المذكورة حصلت بسبب نسيان نقل محتويات localStorage أو WebSQL إلى دليل الإصدار الجديد من متصفح Chrome، ما جعل البيانات غير قابلة للوصول لجميع المستخدمين.

وكانت جوجل قد أطلقت الإصدار الجديد من متصفح كروم في الـ 10 من ديسمبر الجاري، وتم إصدار تقرير الأخطاء الأول بعدها بيومين، وأوقفت الإصدار 79 على نظام أندرويد في 14 ديسمبر، لكن التحديث وصل بالفعل إلى نحو 50% من مستخدمي أندرويد.

ونصحت غوغل كل من حصل على التحديث المذكور بالعودة إلى الإصدارات السابقة من Chrome ريثما تعالج المشاكل المذكورة.

#غوغل #أندرويد

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