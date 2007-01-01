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4 مباريات في دوري غزة اليوم

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 مباريات في دوري غزة اليوم


غزة / سما /

تختتم مساء اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الأولى من مرحلة الإياب لدوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى.

ففي ملعب فلسطين يستقبل غزة الرياضي نظيره شباب رفح، في لقاء مهم ومصيري لكلا الطرفين للابتعاد عن دوامة الهبوط.

أما في ملعب بيت لاهيا شمال القطاع فيرحل فريق الصداقة لمواجهة شباب جباليا، في مباراة مهمة لكلا الطرفين.

وفي دوري الدرجة الأولى يحل الزيتون ضيفاً ثقيلاً على خدمات المغازي على ملعب الشهيد محمد الدرة في المنطقة الوسطى، فيما يواجه فريق الجلاء نظيره التفاح على ملعب اليرموك في "ديربي" مدينة غزة.

#دوري الممتازة #الدرجة الاولى

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