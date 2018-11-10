"إنجاز أمني مهم وإحباط مخطط خطير".. هذا ما سيكشفه "القسام" اليوم

غزة / سما /

من المقرر أن تكشف كتائب القسام اليوم الثلاثاء، تفاصيل عملية أمنية جديدة شكلت صفعة للعدو، وأحبطت مخططا يستهدف ضرب المقاومة في قطاع غزة عبر قناة الميادين.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، "إن الكتائب ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني مهم شكل صفعة جديدة للقيادة الإسرائيلية".

وأوضح أبو عبيدة في تصريح مقتضب، مساء الخميس الماضي، أن الإنجاز الاستخباراتي أفشل مخططًا خطيرًا يستهدف قدرات المقاومة.

ونشرت قناة الميادين الفضائية مقطع فيدو، أشارت فيه إلى أنها ستكشف المخطط عبر قناتها اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة بتوقيت القدس المحتلة.

يشار الى أن كتائب القسام كشفت قبل أيام، أنها تحصلت على معلومات وأحراز ومعطيات مختلفة في عملية حدّ السيف الذي يمثل كنزاً استخبارياً حقيقياً، وضربة غير مسبوقة لاستخبارات الاحتلال.

وقال الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة خلال مؤتمر صحفي في الذكرى الأولى لعملية حد السيف: "إنّ ما بحوزتنا لم يكن للاحتلال في أسوء كوابيسه أن يتخيل وقوعه بين أيدينا، وإنّ المقاومة توظّف هذا الذخر الأمني والاستخباري لصالحها في معركة العقول وصراع الأدمغة بينها وبين الاحتلال الصهيوني".

وبتاريخ 10/11/2018م من مساء الأحد تسللت قوةٌ صهيونيةٌ خاصة مستخدمةً مركبةً مدنية في المناطق الشرقية من خانيونس، والتي تم اكتشفتها من قبل قوة أمنية تابعة لكتائب القسام وقامت بتثبيت المركبة والتحقق منها، القوة اغتالت القائد القسامي نور بركة على إثر ذلك.