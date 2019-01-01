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بلدية الخليل تُطلع وفدا تركيا على انتهاكات الاحتلال في الخليل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اطلع نائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، اليوم الثلاثاء، وفداً تركياً من جامعة نجم الدين أربكان، وبلديتي أنقرة، وقونيا التركية، على انتهاكات الاحتلال في مدينة الخليل،

وبحث الجعبري مع أعضاء الوفد الذي ترأسه منسق دراسات شمال إفريقيا كوكخان بوزباش، سُبل التعاون المشترك بين الطرفين، وأطلعهم على أوضاع مدينة الخليل، موضحا حالة التوتر التي تشهدها المدينة عقب القرار الاحتلالي الأخير، والقاضي بهدم سوق الخضار المركزي في قلب الخليل العتيقة، من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة في المكان، لافتاً إلى أنّ هذا القرار جاء عقب تصريح وزير الخارجية الأميركية جورج بومبيو أواخر شهر نوفمبر الماضي حول شرعية المستوطنات والاستيطان.

وأشار الجعبري، الى أنّ بلدية الخليل قامت بمخاطبة دول العالم من خلال ممثلياتها، وجمعية الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" كون الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف مدرجين على قائمتها للتراث الإنساني المهدد بالخطر، وذلك للوقوف عند مسؤولياتهم في الحفاظ على التراث الفلسطيني وعدم المساس به، مؤكدا أنّ البلدية ومنذ اليوم الأول لصدور القرار عملت على تشكيل لجنة قانونية لمتابعة القرار قضائياً، شاكراً الشعب والحكومة التركية على دعمهم الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مرحباً بعقد المزيد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التركية المختلفة.

من جانبه، أعرب بوزباش، عن سعادته بزيارة الخليل، شاكراً البلدية على حسن الاستقبال والتعاون، موضحاً أنّ مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي لهما مكانة خاصة في وجدان الشعب التركي، آملاً أن تنتهي معاناة المواطنين جرّاء الاحتلال، مبدياً استعداده للتعاون في كافة المجالات.

#بلدية الخليل #الاحتلال

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