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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم طفلان

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من الضفة بينهم طفلان من أريحا، وسلمت بلاغات لمواطنين آخرين من بلدة بيت أمر لمقابلة مخابراتها.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من محافظة الخليل، وهو أحمد عبد الله برقان، كما واستدعت أسيرين سابقين من بلدة بيت أمر لمقابلة مخابراتها.

ومن محافظة أريحا اعتقل الاحتلال طفلين وهما: أحمد عمر أمين جلايطة (14 عامًا)، ومحمد عمر جلايطة (16 عامًا).

يُضاف إلى المعتقلين محمد إبراهيم زهران (26 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله، وهو أسير سابق، ومن بلدة بدو قضاء القدس اعتقل الاحتلال المواطن زهران زهران. 

#الاحتلال #نادي الأسير

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