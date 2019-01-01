يديعوت:ارتفاع معدل رفض تأشيرات دخول أمريكا للاسرائيليين

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الثلاثاء عن ازدياد معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات من أجل الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا.

وشهد عام 2019 الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا بذلك، حيث بلغت النسبة 5.33%، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض الإسرائيليين.

وفي حال رغبت إسرائيل في الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، فيجب أن تكون نسبة الرفض أقل من 3%.

وأرجع مختصون إسرائيليون ذلك، إلى خشية السفارة الأميركية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات المتحدة للعمل هناك بشكل غير قانوني.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن ذلك يتم لأسباب سياسية، وأن زيادة المعدل يتم بشكل مصطنع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا جدا من الطلبات يتم رفضها تلقائيا.

وبحسب الصحيفة، فإن اتصالات كانت تجري لوضع إسرائيل ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى أن تلك الجهود لم تصل حتى اللحظة لأي نجاح رغم أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب حصول ذلك.