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صور : “الشهيد جدعون ساعر”

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : “الشهيد جدعون ساعر”


ترجمة محمد ابو علان

الصراع الداخلي على رئاسة حزب الليكود بين بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر  لم يقتصر على الجدل السياسي، بل وصلت للتحريض، تحريض يذكر بأيام اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين، أيام نشر صور رابين بزي  عرفات، وبالكوفية الفلسطينية.

مجموعة وأتساب داخلية خاصة بحزب الليكود نشرت صورة تمثيلية  لعضو الكنيست جدعون ساعر، المنافس الوحيد حتى الآن لنتنياهو على رئاسة الليكود، الصورة بزي قريب من زي المقاومة الفلسطينية.

على الصورة كتبت عبارات وصفت جدعون ساعر بالخيانة، وإنه مُشغل على يد عصابة من اليسار،  ووصفت منافسته لنتنياهو على رئاسة الليكود بمثابة عملية انتحارية في حزب الليكود.

وظهرت في الصورة التمثيلية  لجدعون ساعر عصبة على الرأس كتب عليها” المهم ليس نتنياهو”، و” الشهيد جدعون ساعر، أرسل لتنفيذ عملية انتحارية في حزب الليكود”،وختمت بعبارة ” صدق نتنياهو”.

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