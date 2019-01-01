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روسيا تمنع رجال أعمال إسرائيليين من دخول اراضيها

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تمنع رجال أعمال إسرائيليين من دخول اراضيها


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة ١٢ العبرية، الليلة الماضية، أن روسيا احتجزت لليلة كاملة، ٨ من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين في مطار موسكو.

وبحسب القناة، فإن أولئك المحتجزين يعملون في كبرى الشركات الإسرائيلية وكانوا في زيارة لروسيا، حيث تم احتجازهم واستجوابهم في غرفة داخل المطار، لليلة كاملة.

ووفقًا للقناة، فإنه تم إجراء التحقيق على أساس أن ليس لديهم تأشيرة "عمل" على الرغم من أنهم زاروا موسكو مرات عديدة سابقًا دون أي شرط من هذا القبيل.

وفي نهاية احتجازهم واستجوابهم تم ترحيلهم إلى تل أبيب على متن طائرة متوجهة إلى مطار بن غوريون.

ولم تعلق وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة.

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