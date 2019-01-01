طولكرم: إصابة عامل برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق عند بوابتي بلدة قفين

طولكرم / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، عامل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على البوابة الزراعية بالقرب من جدار الفصل العنصري – بوابة عكابا- شمال بلدة قفين شمال طولكرم، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق غرب البلدة.

وذكر شهود عيان ، أن جنود الاحتلال أصابوا عاملا (لم تعرف هويته بعد) وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.

وفي الوقت ذاته، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال أثناء محاولتهم عبور البوابة الزراعية غرب بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال عند هذه البوابة وبوابة أخرى في نزلة عيسى بشكل مستمر، ما يسفر عن إصابة العشرات سواء بالرصاص الحي او بحالات اختناق.